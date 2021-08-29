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"السدحان": لهذه الأسباب.. راجت فكرة التقاعد المبكر بين الناس

أكدت أهمية التخطيط والترتيب ماديًّا للقرار لما يترتب عليه من تغيير

أكدت منال السدحان مرشدة وعي بالذات وجودة الحياة، أهمية التخطيط والترتيب ماديًّا لقرار التقاعد المبكر بشكل مسبق؛ لما يترتب عليه من تغيير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وقالت: فكرة التقاعد المبكر أصبحت اليوم منتشرة ورائجة بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق، لارتفاع معدل جودة الحياة للأشخاص، وتنوع طرق مجالات الاستثمار.

وأشارت إلى زيادة اهتمام الناس بالاستمتاع بحياتهم وممارسة هوايتهم والأنشطة الاجتماعية والرياضية؛ فلم يعد قرار التقاعد المبكر وكأنه نهاية؛ بل ربما تكون انطلاقة لبداية مشاريع خاصة، وهذا القرار يعود للإنسان؛ فإما أن يكون قرار التقاعد المبكر نهاية أو بداية لحياة.

وأضافت "السدحان": قرار التقاعد المبكر فكرة مفيدة للمجتمع من الناحية الاقتصادية من خلال توفير المزيد الفرص الوظيفية الجديدة للشباب.

وتابعت: التقاعد المبكر من العمل يوفر وظائف جديدة لطاقات شابة مبدعة ستصبح ذات قيمة مضافة لتلك المنشآت.

وعلى المستوى الشخصي، استبعدت "السدحان" حاليًا فكرة التقاعد المبكر لكونها مستمتعة بعملها، ولا تعلم إن كان هذا القرار سيخطر ببالها يومًا من الأيام.

وقالت: خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ زاد معدل انتشار مفهوم التقاعد المبكر بين الناس، وأصبحت فكرة رائجة بشكل كبير بسبب تغيير ورفاهية الحياة، وأصبحت جودة الحياة أفضل، والأشخاص يفضلون التقاعد المبكر كي يبدؤوا الاستمتاع بحياتهم، وقدّمت "السدحان" نصائح لكل من يقرر التقاعد المبكر بأن يكون لديه روتينه اليومي المتنوع والشامل بممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والتطوعية، واستثمار خبراته، والاستفادة منها، ومشاركتها للآخرين من خلال المجالات التطوعية والخيرية.

واختتمت بالقول: نقول لا، للتقاعد المبكر، إذا كان الوضع المادي للموظف لا يسمح له، وإذا كانت عليه التزامات عالية أو في حال غياب خطة واضحة لما بعد التقاعد!

وقد رفض 52٪ من نسبة المشاركين في استفتاء برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، فكرة التقاعد المبكر، وقرروا الانتظار للسن القانونية للتقاعد؛ بينما فضلت نسبة 48% من المشاركين التقاعد المبكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السدحان": لهذه الأسباب.. راجت فكرة التقاعد المبكر بين الناس
سبق

أكدت منال السدحان مرشدة وعي بالذات وجودة الحياة، أهمية التخطيط والترتيب ماديًّا لقرار التقاعد المبكر بشكل مسبق؛ لما يترتب عليه من تغيير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وقالت: فكرة التقاعد المبكر أصبحت اليوم منتشرة ورائجة بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق، لارتفاع معدل جودة الحياة للأشخاص، وتنوع طرق مجالات الاستثمار.

وأشارت إلى زيادة اهتمام الناس بالاستمتاع بحياتهم وممارسة هوايتهم والأنشطة الاجتماعية والرياضية؛ فلم يعد قرار التقاعد المبكر وكأنه نهاية؛ بل ربما تكون انطلاقة لبداية مشاريع خاصة، وهذا القرار يعود للإنسان؛ فإما أن يكون قرار التقاعد المبكر نهاية أو بداية لحياة.

وأضافت "السدحان": قرار التقاعد المبكر فكرة مفيدة للمجتمع من الناحية الاقتصادية من خلال توفير المزيد الفرص الوظيفية الجديدة للشباب.

وتابعت: التقاعد المبكر من العمل يوفر وظائف جديدة لطاقات شابة مبدعة ستصبح ذات قيمة مضافة لتلك المنشآت.

وعلى المستوى الشخصي، استبعدت "السدحان" حاليًا فكرة التقاعد المبكر لكونها مستمتعة بعملها، ولا تعلم إن كان هذا القرار سيخطر ببالها يومًا من الأيام.

وقالت: خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ زاد معدل انتشار مفهوم التقاعد المبكر بين الناس، وأصبحت فكرة رائجة بشكل كبير بسبب تغيير ورفاهية الحياة، وأصبحت جودة الحياة أفضل، والأشخاص يفضلون التقاعد المبكر كي يبدؤوا الاستمتاع بحياتهم، وقدّمت "السدحان" نصائح لكل من يقرر التقاعد المبكر بأن يكون لديه روتينه اليومي المتنوع والشامل بممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والتطوعية، واستثمار خبراته، والاستفادة منها، ومشاركتها للآخرين من خلال المجالات التطوعية والخيرية.

واختتمت بالقول: نقول لا، للتقاعد المبكر، إذا كان الوضع المادي للموظف لا يسمح له، وإذا كانت عليه التزامات عالية أو في حال غياب خطة واضحة لما بعد التقاعد!

وقد رفض 52٪ من نسبة المشاركين في استفتاء برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، فكرة التقاعد المبكر، وقرروا الانتظار للسن القانونية للتقاعد؛ بينما فضلت نسبة 48% من المشاركين التقاعد المبكر.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:20 PM

"السدحان": لهذه الأسباب.. راجت فكرة التقاعد المبكر بين الناس

أكدت أهمية التخطيط والترتيب ماديًّا للقرار لما يترتب عليه من تغيير

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
20
27,606

أكدت منال السدحان مرشدة وعي بالذات وجودة الحياة، أهمية التخطيط والترتيب ماديًّا لقرار التقاعد المبكر بشكل مسبق؛ لما يترتب عليه من تغيير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وقالت: فكرة التقاعد المبكر أصبحت اليوم منتشرة ورائجة بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق، لارتفاع معدل جودة الحياة للأشخاص، وتنوع طرق مجالات الاستثمار.

وأشارت إلى زيادة اهتمام الناس بالاستمتاع بحياتهم وممارسة هوايتهم والأنشطة الاجتماعية والرياضية؛ فلم يعد قرار التقاعد المبكر وكأنه نهاية؛ بل ربما تكون انطلاقة لبداية مشاريع خاصة، وهذا القرار يعود للإنسان؛ فإما أن يكون قرار التقاعد المبكر نهاية أو بداية لحياة.

وأضافت "السدحان": قرار التقاعد المبكر فكرة مفيدة للمجتمع من الناحية الاقتصادية من خلال توفير المزيد الفرص الوظيفية الجديدة للشباب.

وتابعت: التقاعد المبكر من العمل يوفر وظائف جديدة لطاقات شابة مبدعة ستصبح ذات قيمة مضافة لتلك المنشآت.

وعلى المستوى الشخصي، استبعدت "السدحان" حاليًا فكرة التقاعد المبكر لكونها مستمتعة بعملها، ولا تعلم إن كان هذا القرار سيخطر ببالها يومًا من الأيام.

وقالت: خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ زاد معدل انتشار مفهوم التقاعد المبكر بين الناس، وأصبحت فكرة رائجة بشكل كبير بسبب تغيير ورفاهية الحياة، وأصبحت جودة الحياة أفضل، والأشخاص يفضلون التقاعد المبكر كي يبدؤوا الاستمتاع بحياتهم، وقدّمت "السدحان" نصائح لكل من يقرر التقاعد المبكر بأن يكون لديه روتينه اليومي المتنوع والشامل بممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والتطوعية، واستثمار خبراته، والاستفادة منها، ومشاركتها للآخرين من خلال المجالات التطوعية والخيرية.

واختتمت بالقول: نقول لا، للتقاعد المبكر، إذا كان الوضع المادي للموظف لا يسمح له، وإذا كانت عليه التزامات عالية أو في حال غياب خطة واضحة لما بعد التقاعد!

وقد رفض 52٪ من نسبة المشاركين في استفتاء برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، فكرة التقاعد المبكر، وقرروا الانتظار للسن القانونية للتقاعد؛ بينما فضلت نسبة 48% من المشاركين التقاعد المبكر.

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