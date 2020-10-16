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فرنسا تسجّل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا قُبيل فرض حظر التجوال ليلاً

يشمل العاصمة باريس وثماني مدن أخرى

سجّلت فرنسا 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا قُبيل فرض حظر التجوال ليلاً في باريس وثماني مدن أخرى.

وكانت السلطات قد أكدت الخميس، إصابة 30621 شخصاً بالفيروس مقابل 22591 في اليوم الذي سبقه.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن القيود الصارمة "ضرورية" من أجل إنقاذ أرواح الناس.

وطالبت الحكومات الأوروبية الملايين من سكانها بالخضوع للقيود الجديدة، بينما تجتهد السلطات في مكافحتها للموجة الثانية من الفيروس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون؛ قيوداً جديدة بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية في البلاد.

بداية من غد السبت يحظر على سكان باريس وضواحيها، و8 مدن أخرى، من بينها مرسيليا وليون، الخروج من بيوتهم من التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحاً إلا لسبب مقبول، وذلك لأربعة أسابيع على الأقل.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تسجّل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا قُبيل فرض حظر التجوال ليلاً
سبق

سجّلت فرنسا 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا قُبيل فرض حظر التجوال ليلاً في باريس وثماني مدن أخرى.

وكانت السلطات قد أكدت الخميس، إصابة 30621 شخصاً بالفيروس مقابل 22591 في اليوم الذي سبقه.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن القيود الصارمة "ضرورية" من أجل إنقاذ أرواح الناس.

وطالبت الحكومات الأوروبية الملايين من سكانها بالخضوع للقيود الجديدة، بينما تجتهد السلطات في مكافحتها للموجة الثانية من الفيروس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون؛ قيوداً جديدة بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية في البلاد.

بداية من غد السبت يحظر على سكان باريس وضواحيها، و8 مدن أخرى، من بينها مرسيليا وليون، الخروج من بيوتهم من التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحاً إلا لسبب مقبول، وذلك لأربعة أسابيع على الأقل.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
01:11 PM

فرنسا تسجّل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا قُبيل فرض حظر التجوال ليلاً

يشمل العاصمة باريس وثماني مدن أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت فرنسا 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا قُبيل فرض حظر التجوال ليلاً في باريس وثماني مدن أخرى.

وكانت السلطات قد أكدت الخميس، إصابة 30621 شخصاً بالفيروس مقابل 22591 في اليوم الذي سبقه.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن القيود الصارمة "ضرورية" من أجل إنقاذ أرواح الناس.

وطالبت الحكومات الأوروبية الملايين من سكانها بالخضوع للقيود الجديدة، بينما تجتهد السلطات في مكافحتها للموجة الثانية من الفيروس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون؛ قيوداً جديدة بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية في البلاد.

بداية من غد السبت يحظر على سكان باريس وضواحيها، و8 مدن أخرى، من بينها مرسيليا وليون، الخروج من بيوتهم من التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحاً إلا لسبب مقبول، وذلك لأربعة أسابيع على الأقل.

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