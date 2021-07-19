ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات

يخفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات.. و"معجوز" يكشف تفاصيله لـ"سبق"

كشف مدير مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة الذي يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ في تصريح لـ"سبق"؛ أن إجمالي كمية المياه المستهلكة في تبريد مناخ مشعر عرفات تتجاوز الـ5 آلاف متر مكعب.

وفي التفاصيل قال مدير المشروع الدكتور محمد معجوز: مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد تم إنشاؤه عام ١٤١٢هـ بمشعر عرفات، ثم تبعه مشعر مزدلفة ثم منى، ثم الحرم المكي الشريف.

وأضاف الدكتور معجوز أن المشروع يهدف إلى خفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات مئوية، وإخماد الغبار المتطاير، وإخماد الأدخنة الناتجة من حركة الباصات، وتوليد ذرات الأوزون في الجو، وتهيئة المناخ للحجاج لإتمام نسكهم.

وأشار معجوز إلى أن المشروع في عرفات يغطي حوالي ٧٥٪؜، ومزدلفة طرق المشاة ٨٥٪؜، ومشعر منى بنسبة ٨٠٪؜. ومصدر المياه من شركة المياه الوطنية وهي محلاة وعذبة، وعدد البخاخات الرذاذية في مشعر عرفة ١٧٥٠٠ بخاخ، واستهلاك المياه في الساعة ٥٦٧ مترًا مكعبًا، وإجمالي كمية المياه المستهلكة ٥٦٧٠ مترًا مكعبًا في اليوم.