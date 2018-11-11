أعلن "حساب المواطن" بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، وقال إنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
"حساب المواطن" يعلن: بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الـ (12) للمستفيدين المكتملة طلباتهم
يستمر حتى نهاية اليوم الأحد
أعلن "حساب المواطن" بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، وقال إنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
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"حساب المواطن" يعلن: بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الـ (12) للمستفيدين المكتملة طلباتهمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-11
11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:34 AM
"حساب المواطن" يعلن: بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الـ (12) للمستفيدين المكتملة طلباتهم
يستمر حتى نهاية اليوم الأحد
أعلن "حساب المواطن" بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، وقال إنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
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