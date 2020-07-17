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نجد فهد تحقق المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم

بعد أن أسقطت نظيرتها البرازيلية.. إنجاز سعودي جديد

حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .

وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .

وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجد فهد تحقق المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم
سبق

حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .

وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .

وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:50 PM

نجد فهد تحقق المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم

بعد أن أسقطت نظيرتها البرازيلية.. إنجاز سعودي جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .

وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .

وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .

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