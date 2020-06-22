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تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61"

وقفت على الموقع وأعدت محضرًا بالواقعة

تفاعلاً مع "سبق"، باشرت وحدة مراقبة الغابات بزراعة قنا والبحر، حالة الاحتطاب الجائر في "خيم كمب 61"، بعد تواصلها مع الصحيفة التي حددت المكان الذي شهد الاعتداء.

وكانت "سبق" نشرت اليوم مطالبات عدد من المواطنين لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في الموقع التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار، مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار، ومن ثم قطع أشجار السمر الخضراء، وإخفائها إلى أن تجف، ليتم عرضها بعد ذلك للبيع في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف أضراراً بيئية كبيرة يعود ضررها على الإنسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61"
سبق

تفاعلاً مع "سبق"، باشرت وحدة مراقبة الغابات بزراعة قنا والبحر، حالة الاحتطاب الجائر في "خيم كمب 61"، بعد تواصلها مع الصحيفة التي حددت المكان الذي شهد الاعتداء.

وكانت "سبق" نشرت اليوم مطالبات عدد من المواطنين لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في الموقع التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار، مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار، ومن ثم قطع أشجار السمر الخضراء، وإخفائها إلى أن تجف، ليتم عرضها بعد ذلك للبيع في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف أضراراً بيئية كبيرة يعود ضررها على الإنسان.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
07:57 PM

تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61"

وقفت على الموقع وأعدت محضرًا بالواقعة

A A A
محمد طيران - عسير
3
2,194

تفاعلاً مع "سبق"، باشرت وحدة مراقبة الغابات بزراعة قنا والبحر، حالة الاحتطاب الجائر في "خيم كمب 61"، بعد تواصلها مع الصحيفة التي حددت المكان الذي شهد الاعتداء.

وكانت "سبق" نشرت اليوم مطالبات عدد من المواطنين لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في الموقع التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار، مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار، ومن ثم قطع أشجار السمر الخضراء، وإخفائها إلى أن تجف، ليتم عرضها بعد ذلك للبيع في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف أضراراً بيئية كبيرة يعود ضررها على الإنسان.

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