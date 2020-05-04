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مقيم آسيوي ينهي حياته شنقاً بمكة.. والجهات الأمنية تحقق

ربط حبلاً حول عنقة واستخدم كرسياً وسلماً خشبياً وضعه على حافلة

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة في مصرع مقيم من جنسية آسيوية بعد أن قام بإيذاء نفسه، ولقي مصرعه.

وتفصيلاً تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغاً عن قيام مقيم من جنسية آسيوية بشنق نفسه وذلك باستخدام كرسي ووضع سلماً خشبياً على حافلة لنقل الركاب بحي الهجرة وربط الحبل بعنقه ليلقى مصرعه نتيجة انقطاع الأكسجين.

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية والادلة الجنائية وفرق من الهلال الاحمر وبعد الكشف عليه اتضح وفاته.

الجهات الأمنية مكة المكرمة مقيم آسيوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقيم آسيوي ينهي حياته شنقاً بمكة.. والجهات الأمنية تحقق
سبق

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة في مصرع مقيم من جنسية آسيوية بعد أن قام بإيذاء نفسه، ولقي مصرعه.

وتفصيلاً تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغاً عن قيام مقيم من جنسية آسيوية بشنق نفسه وذلك باستخدام كرسي ووضع سلماً خشبياً على حافلة لنقل الركاب بحي الهجرة وربط الحبل بعنقه ليلقى مصرعه نتيجة انقطاع الأكسجين.

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية والادلة الجنائية وفرق من الهلال الاحمر وبعد الكشف عليه اتضح وفاته.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
09:16 PM

مقيم آسيوي ينهي حياته شنقاً بمكة.. والجهات الأمنية تحقق

ربط حبلاً حول عنقة واستخدم كرسياً وسلماً خشبياً وضعه على حافلة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
11
5,139

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة في مصرع مقيم من جنسية آسيوية بعد أن قام بإيذاء نفسه، ولقي مصرعه.

وتفصيلاً تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغاً عن قيام مقيم من جنسية آسيوية بشنق نفسه وذلك باستخدام كرسي ووضع سلماً خشبياً على حافلة لنقل الركاب بحي الهجرة وربط الحبل بعنقه ليلقى مصرعه نتيجة انقطاع الأكسجين.

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية والادلة الجنائية وفرق من الهلال الاحمر وبعد الكشف عليه اتضح وفاته.

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