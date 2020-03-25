النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد

بعد اشتباكات استمرت 5 ساعات في مقاطعة البحيرة

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.

وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.

وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.

وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد
سبق

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.

وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.

وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.

وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:27 PM

مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد

بعد اشتباكات استمرت 5 ساعات في مقاطعة البحيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
560

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.

وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.

وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.

وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,293
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,090
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,622

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة