مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد

بعد اشتباكات استمرت 5 ساعات في مقاطعة البحيرة

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.

وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.

وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.

وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.