مدير شرطة الجوف يقلّد "السراح" رتبة "عميد"

قلّد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، أمس الأحد، مساعد مدير الشرطة للتميّز المؤسّسي العقيد عبدالله بن خلف السراح، رتبة "عميد".

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبَّر العميد "السراح"، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على منحه هذه الثقة الغالية، متعهداً بأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.