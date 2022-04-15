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"أمانة مكة" تسحب عبوات مياه شرب من أحد المصانع بسبب "صرصور"

وُجد داخل إحدى العبوات التي بدّلها أحد المستهلكين من مركز تجاري

سحبت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من عبوات مياه شرب معبأة من أحد المصانع بمكة المكرمة، بعد بلاغ من مواطن بوجود "صرصور" في إحدى العبوات التي بدّلها من مركز تجاري بالعاصمة المقدسة.

وكان أحد المستهلكين بمكة المكرمة، تفاجأ بوجود حشرة "صرصور" داخل جالون ماء مُحكم تابع لأحد مصانع المياه المعبأة، كان قد بدّله من أحد المراكز التجارية بوادي جليل بمكة.

وذكر في شكوى تلقتها "سبق" أنه عند عودته من أحد المراكز التجارية الواقعة بحي وادي جليل بمكة المكرمة تفاجأ بحشرة "صرصور" داخل جالون الماء الذي أبدله من المركز التجاري، ما اضطره إلى رفع بلاغ إلى أمانة العاصمة المقدسة والتي باشرت الموقع.

واستغرب من وجود صرصور بهذا الحجم داخل جالون ماء مُحكم، ويمر بعدة مراحل في المصنع المخصص لتعبئة المياه، قبل أن يتم توزيعها على المراكز التجارية أو عن طريق المندوبين.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق" أن ‏البلدية الفرعية حين تلقيها البلاغ رقم 001071551 من أحد المواطنين تم على الفور وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، حيث تم سحب جميع عبوات المياه المعبأة من الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحل وتغريمه، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.

أمانة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تسحب عبوات مياه شرب من أحد المصانع بسبب "صرصور"
سبق

سحبت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من عبوات مياه شرب معبأة من أحد المصانع بمكة المكرمة، بعد بلاغ من مواطن بوجود "صرصور" في إحدى العبوات التي بدّلها من مركز تجاري بالعاصمة المقدسة.

وكان أحد المستهلكين بمكة المكرمة، تفاجأ بوجود حشرة "صرصور" داخل جالون ماء مُحكم تابع لأحد مصانع المياه المعبأة، كان قد بدّله من أحد المراكز التجارية بوادي جليل بمكة.

وذكر في شكوى تلقتها "سبق" أنه عند عودته من أحد المراكز التجارية الواقعة بحي وادي جليل بمكة المكرمة تفاجأ بحشرة "صرصور" داخل جالون الماء الذي أبدله من المركز التجاري، ما اضطره إلى رفع بلاغ إلى أمانة العاصمة المقدسة والتي باشرت الموقع.

واستغرب من وجود صرصور بهذا الحجم داخل جالون ماء مُحكم، ويمر بعدة مراحل في المصنع المخصص لتعبئة المياه، قبل أن يتم توزيعها على المراكز التجارية أو عن طريق المندوبين.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق" أن ‏البلدية الفرعية حين تلقيها البلاغ رقم 001071551 من أحد المواطنين تم على الفور وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، حيث تم سحب جميع عبوات المياه المعبأة من الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحل وتغريمه، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:07 PM

"أمانة مكة" تسحب عبوات مياه شرب من أحد المصانع بسبب "صرصور"

وُجد داخل إحدى العبوات التي بدّلها أحد المستهلكين من مركز تجاري

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سحبت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من عبوات مياه شرب معبأة من أحد المصانع بمكة المكرمة، بعد بلاغ من مواطن بوجود "صرصور" في إحدى العبوات التي بدّلها من مركز تجاري بالعاصمة المقدسة.

وكان أحد المستهلكين بمكة المكرمة، تفاجأ بوجود حشرة "صرصور" داخل جالون ماء مُحكم تابع لأحد مصانع المياه المعبأة، كان قد بدّله من أحد المراكز التجارية بوادي جليل بمكة.

وذكر في شكوى تلقتها "سبق" أنه عند عودته من أحد المراكز التجارية الواقعة بحي وادي جليل بمكة المكرمة تفاجأ بحشرة "صرصور" داخل جالون الماء الذي أبدله من المركز التجاري، ما اضطره إلى رفع بلاغ إلى أمانة العاصمة المقدسة والتي باشرت الموقع.

واستغرب من وجود صرصور بهذا الحجم داخل جالون ماء مُحكم، ويمر بعدة مراحل في المصنع المخصص لتعبئة المياه، قبل أن يتم توزيعها على المراكز التجارية أو عن طريق المندوبين.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق" أن ‏البلدية الفرعية حين تلقيها البلاغ رقم 001071551 من أحد المواطنين تم على الفور وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، حيث تم سحب جميع عبوات المياه المعبأة من الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحل وتغريمه، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.

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