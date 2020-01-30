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صحيفة: الكويت تنهي خدمات 25 ألف وافد

توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال أيام

أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلاً منهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، مساء أمس الأربعاء، قوله إن "4640 وافدًا تم الاستغناء عنهم في سنتين، و25 ألفًا آخرين سيشملهم الإحلال قريبًا".

وأضاف: تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى "توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة".

وأردف "الصالح": وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدًا في العام 2017، و1500 وافد في العام 2018، وفقًا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة، التي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويت وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال.

لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية القطاع الحكومي الكويت

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صحيفة: الكويت تنهي خدمات 25 ألف وافد
سبق

أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلاً منهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، مساء أمس الأربعاء، قوله إن "4640 وافدًا تم الاستغناء عنهم في سنتين، و25 ألفًا آخرين سيشملهم الإحلال قريبًا".

وأضاف: تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى "توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة".

وأردف "الصالح": وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدًا في العام 2017، و1500 وافد في العام 2018، وفقًا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة، التي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويت وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
02:54 PM

صحيفة: الكويت تنهي خدمات 25 ألف وافد

توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلاً منهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، مساء أمس الأربعاء، قوله إن "4640 وافدًا تم الاستغناء عنهم في سنتين، و25 ألفًا آخرين سيشملهم الإحلال قريبًا".

وأضاف: تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى "توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة".

وأردف "الصالح": وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدًا في العام 2017، و1500 وافد في العام 2018، وفقًا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة، التي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويت وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال.

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