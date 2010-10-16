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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظتي الرايس وينبع

تشمل تأثيراته تدنّيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظتي الرايس وينبع
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:12 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظتي الرايس وينبع

تشمل تأثيراته تدنّيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

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