النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السيسي": سنحاسب مَن يثبت تورُّطه في حادثة قطار سوهاج

قدّم العزاء لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تابَعَ عن كثب، الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج.

‏وقال "السيسي": الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.

وأضاف ثلاث تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكُّؤ ولا مماطلة.

وقدّم "السيسي" العزاء قائلًا: إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم؛ أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل.

وأردف: أوجّه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"السيسي": سنحاسب مَن يثبت تورُّطه في حادثة قطار سوهاج
سبق

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تابَعَ عن كثب، الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج.

‏وقال "السيسي": الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.

وأضاف ثلاث تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكُّؤ ولا مماطلة.

وقدّم "السيسي" العزاء قائلًا: إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم؛ أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل.

وأردف: أوجّه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
05:32 PM

"السيسي": سنحاسب مَن يثبت تورُّطه في حادثة قطار سوهاج

قدّم العزاء لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,000

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تابَعَ عن كثب، الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج.

‏وقال "السيسي": الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.

وأضاف ثلاث تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكُّؤ ولا مماطلة.

وقدّم "السيسي" العزاء قائلًا: إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم؛ أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل.

وأردف: أوجّه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,527
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,590
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,822

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة