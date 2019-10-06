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وفاة المهندس عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

تُقام الصلاة عليه غدًا في جامع الملك خالد بالرياض

انتقل إلى رحمة الله اليوم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل - رحمه الله - وزير الصناعة والكهرباء سابقًا؛ وستُقام الصلاة عليه غدًا عصرًا في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة.

وقد شغل المهندس الزامل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة "سبكيم"، ومنصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983، ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.

والمهندس عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة ذاتها.

عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء سابقًا مصرف الإنماء رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء سابك نائب رئيس مجلس إدارة سابك

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وفاة المهندس عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق
سبق

انتقل إلى رحمة الله اليوم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل - رحمه الله - وزير الصناعة والكهرباء سابقًا؛ وستُقام الصلاة عليه غدًا عصرًا في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة.

وقد شغل المهندس الزامل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة "سبكيم"، ومنصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983، ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.

والمهندس عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة ذاتها.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
08:48 PM

وفاة المهندس عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

تُقام الصلاة عليه غدًا في جامع الملك خالد بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله اليوم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل - رحمه الله - وزير الصناعة والكهرباء سابقًا؛ وستُقام الصلاة عليه غدًا عصرًا في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة.

وقد شغل المهندس الزامل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة "سبكيم"، ومنصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983، ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.

والمهندس عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة ذاتها.

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