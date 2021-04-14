رئيس الوزراء البريطاني يواصل نقاهته في مقره الريفي

نصحه فريقه الطبي بعدم العودة للعمل فوراً

أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، أن "جونسون" يواصل قضاء فترة النقاهة بعد شفائه من "كوفيد-19" في مقر إقامته الريفي الرسمي.

وأضاف أنه لن يستأنف عمله بدون مشورة فريقه الطبي، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المتحدث للصحفيين: "جونسون يواصل التعافي في تشيكرز، والأولوية هي أن يستريح ويتعافى، ونصحه فريقه الطبي بعدم العودة إلى العمل على الفور".