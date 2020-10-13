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"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أبها والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل والمراكز التابعة لها، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أبها والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل والمراكز التابعة لها، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:54 AM

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أبها والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل والمراكز التابعة لها، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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