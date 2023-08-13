النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "نيوم": عندما تسحرك الطبيعة بجمالها

تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمدهشة والطقس المعتدل

لا تتمتع "نيوم" فقط بالطقس المعتدل صيفًا وشتاء، بل كذلك بالمناظر الخلابة، وسحر الطبيعة المدهش الذي لا يقاوم. فالمشروع الضخم الذي يقع على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 26.5 ألف كم2، سيكون ميدانًا نابضًا بالتجارب، وسترسم فيه ريادة الأعمال معالم المستقبل الجديد.

وتُظهر الصور التي نشرها حساب "نيوم" على "تويتر" ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية هائلة، مثل: الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء، والشعاب المرجانية الساحرة، والكائنات البحرية التي تخطف الأنظار.

وسينقل المشروع الهائل، الذي يعدُّ جزءًا من رؤية 2030، البلاد والمنطقة بأسرها إلى آفاق جديدة مبتكرة في معايير المعيشة والعمل في العالم، وسيكون -بحق- المكان الذي يُصنع فيه المستقبل الجديد للسعودية الجديدة.


ومن المتوقع إنجاز القسم الأكبر من أعمال بناء "نيوم" في السنوات السبع إلى العشر القادمة، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد وصل إلى نيوم مساء أمس، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "نيوم": عندما تسحرك الطبيعة بجمالها
سبق

لا تتمتع "نيوم" فقط بالطقس المعتدل صيفًا وشتاء، بل كذلك بالمناظر الخلابة، وسحر الطبيعة المدهش الذي لا يقاوم. فالمشروع الضخم الذي يقع على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 26.5 ألف كم2، سيكون ميدانًا نابضًا بالتجارب، وسترسم فيه ريادة الأعمال معالم المستقبل الجديد.

وتُظهر الصور التي نشرها حساب "نيوم" على "تويتر" ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية هائلة، مثل: الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء، والشعاب المرجانية الساحرة، والكائنات البحرية التي تخطف الأنظار.

وسينقل المشروع الهائل، الذي يعدُّ جزءًا من رؤية 2030، البلاد والمنطقة بأسرها إلى آفاق جديدة مبتكرة في معايير المعيشة والعمل في العالم، وسيكون -بحق- المكان الذي يُصنع فيه المستقبل الجديد للسعودية الجديدة.


ومن المتوقع إنجاز القسم الأكبر من أعمال بناء "نيوم" في السنوات السبع إلى العشر القادمة، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد وصل إلى نيوم مساء أمس، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:56 AM

بالصور.. "نيوم": عندما تسحرك الطبيعة بجمالها

تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمدهشة والطقس المعتدل

A A A
ياسر نجدي - الرياض
11
13,110

لا تتمتع "نيوم" فقط بالطقس المعتدل صيفًا وشتاء، بل كذلك بالمناظر الخلابة، وسحر الطبيعة المدهش الذي لا يقاوم. فالمشروع الضخم الذي يقع على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 26.5 ألف كم2، سيكون ميدانًا نابضًا بالتجارب، وسترسم فيه ريادة الأعمال معالم المستقبل الجديد.

وتُظهر الصور التي نشرها حساب "نيوم" على "تويتر" ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية هائلة، مثل: الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء، والشعاب المرجانية الساحرة، والكائنات البحرية التي تخطف الأنظار.

وسينقل المشروع الهائل، الذي يعدُّ جزءًا من رؤية 2030، البلاد والمنطقة بأسرها إلى آفاق جديدة مبتكرة في معايير المعيشة والعمل في العالم، وسيكون -بحق- المكان الذي يُصنع فيه المستقبل الجديد للسعودية الجديدة.


ومن المتوقع إنجاز القسم الأكبر من أعمال بناء "نيوم" في السنوات السبع إلى العشر القادمة، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد وصل إلى نيوم مساء أمس، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,873
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,276
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,201
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,610

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة