وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

"الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-02 وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:47 AM

"الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية المجلس وافق أيضاً على تعديل في بعض مواد الرهن التجاري





A A A





16 مشاركة

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.