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"الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية

المجلس وافق أيضاً على تعديل في بعض مواد الرهن التجاري

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.

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"الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:47 AM

"الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية

المجلس وافق أيضاً على تعديل في بعض مواد الرهن التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,824

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري.

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