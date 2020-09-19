"حقوق الإنسان" رصدنا المتداول عن #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات
الهيئة أكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية
قالت #هيئة_حقوق_الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.
"حقوق الإنسان" رصدنا المتداول عن #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-19
قالت #هيئة_حقوق_الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
03:59 PM
"حقوق الإنسان" رصدنا المتداول عن #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات
الهيئة أكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية
قالت #هيئة_حقوق_الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.