"حقوق الإنسان" رصدنا المتداول عن #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات

الهيئة أكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية

قالت #هيئة_حقوق_الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.