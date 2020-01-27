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عقب تفشّيه.. الصين تخصص نحو 9 مليارات دولار لاحتواء "كورونا"

الشركات أغلقت أبوابها وطالبت موظفيها بالعمل من المنازل

خصصت وزارة المالية الصينية ولجنة الصحة الوطنية، اليوم (الاثنين)، 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس "كورونا"، حسب ما نقلت "رويترز" عن بيان شرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وجاء التخصيص عقب ارتفاع ارتفع الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 اليوم، تمديد الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأغلق المزيد من الشركات الكبرى أبوابها، أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وزارة المالية الصينية لجنة الصحة الوطنية فيروس كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقب تفشّيه.. الصين تخصص نحو 9 مليارات دولار لاحتواء "كورونا"
سبق

خصصت وزارة المالية الصينية ولجنة الصحة الوطنية، اليوم (الاثنين)، 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس "كورونا"، حسب ما نقلت "رويترز" عن بيان شرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وجاء التخصيص عقب ارتفاع ارتفع الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 اليوم، تمديد الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأغلق المزيد من الشركات الكبرى أبوابها، أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
03:15 PM

عقب تفشّيه.. الصين تخصص نحو 9 مليارات دولار لاحتواء "كورونا"

الشركات أغلقت أبوابها وطالبت موظفيها بالعمل من المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خصصت وزارة المالية الصينية ولجنة الصحة الوطنية، اليوم (الاثنين)، 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس "كورونا"، حسب ما نقلت "رويترز" عن بيان شرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وجاء التخصيص عقب ارتفاع ارتفع الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 اليوم، تمديد الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأغلق المزيد من الشركات الكبرى أبوابها، أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

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