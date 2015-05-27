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من أمريكا .. النادي السعودي بجامعة "جانون" يقيم حفل تخرج ومعايدة للمبتعثين

قدم هدايا للزوار الأجانب ذات طابع ثقافي للتعريف بتاريخ المملكة والدين الحنيف

نظم النادي السعودي بجامعة جانون بمدينة إري في ولاية بنسيلفانيا، حفل تكريم للخريجين والخريجات، كما أقام النادي احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ومن ثم السلام الوطني، تلا ذلك عرض فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.

وألقى رئيس النادي المهندس عبدالعزيز بن منصور الشريف كلمة، عبّر من خلالها عن فرحته لتخرج إخوانه الخريجين وأخواته الخريجات، ثم تكريم الخريجين والخريجات بشهادات مقدمة من النادي السعودي بالإضافة إلى دروع فخرية وتذكارية.

عقب ذلك، دشن رئيس النادي الشعار الجديد للنادي السعودي بجامعة جانون، وكرّمت إدارة النادي منفذ شعار النادي السعودي الخريج "سعيد بن عبدالرحمن القحطاني" وبإشراف من رئيس النادي عبدالعزيز بن منصور الشريف.


بعد ذلك، بدأ حفل المعايدة في جو عائلي بهيج، بتوزيع الهدايا على الأطفال والمعايدة بين الحضور، وأجرى رئيس النادي مسابقة على ثلاث جوائز بين الخريجين والخريجات والزوار المعايدين.

واختتمت فقرات الحفل بتكريم بعض الزوار الأجانب بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي يتعرفون من خلالها على ديننا الحنيف وعلى تاريخ المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أمريكا .. النادي السعودي بجامعة "جانون" يقيم حفل تخرج ومعايدة للمبتعثين
سبق

نظم النادي السعودي بجامعة جانون بمدينة إري في ولاية بنسيلفانيا، حفل تكريم للخريجين والخريجات، كما أقام النادي احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ومن ثم السلام الوطني، تلا ذلك عرض فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.

وألقى رئيس النادي المهندس عبدالعزيز بن منصور الشريف كلمة، عبّر من خلالها عن فرحته لتخرج إخوانه الخريجين وأخواته الخريجات، ثم تكريم الخريجين والخريجات بشهادات مقدمة من النادي السعودي بالإضافة إلى دروع فخرية وتذكارية.

عقب ذلك، دشن رئيس النادي الشعار الجديد للنادي السعودي بجامعة جانون، وكرّمت إدارة النادي منفذ شعار النادي السعودي الخريج "سعيد بن عبدالرحمن القحطاني" وبإشراف من رئيس النادي عبدالعزيز بن منصور الشريف.


بعد ذلك، بدأ حفل المعايدة في جو عائلي بهيج، بتوزيع الهدايا على الأطفال والمعايدة بين الحضور، وأجرى رئيس النادي مسابقة على ثلاث جوائز بين الخريجين والخريجات والزوار المعايدين.

واختتمت فقرات الحفل بتكريم بعض الزوار الأجانب بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي يتعرفون من خلالها على ديننا الحنيف وعلى تاريخ المملكة العربية السعودية.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:03 PM

من أمريكا .. النادي السعودي بجامعة "جانون" يقيم حفل تخرج ومعايدة للمبتعثين

قدم هدايا للزوار الأجانب ذات طابع ثقافي للتعريف بتاريخ المملكة والدين الحنيف

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سويد الحارثي - الرياض
0
1,193

نظم النادي السعودي بجامعة جانون بمدينة إري في ولاية بنسيلفانيا، حفل تكريم للخريجين والخريجات، كما أقام النادي احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ومن ثم السلام الوطني، تلا ذلك عرض فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.

وألقى رئيس النادي المهندس عبدالعزيز بن منصور الشريف كلمة، عبّر من خلالها عن فرحته لتخرج إخوانه الخريجين وأخواته الخريجات، ثم تكريم الخريجين والخريجات بشهادات مقدمة من النادي السعودي بالإضافة إلى دروع فخرية وتذكارية.

عقب ذلك، دشن رئيس النادي الشعار الجديد للنادي السعودي بجامعة جانون، وكرّمت إدارة النادي منفذ شعار النادي السعودي الخريج "سعيد بن عبدالرحمن القحطاني" وبإشراف من رئيس النادي عبدالعزيز بن منصور الشريف.


بعد ذلك، بدأ حفل المعايدة في جو عائلي بهيج، بتوزيع الهدايا على الأطفال والمعايدة بين الحضور، وأجرى رئيس النادي مسابقة على ثلاث جوائز بين الخريجين والخريجات والزوار المعايدين.

واختتمت فقرات الحفل بتكريم بعض الزوار الأجانب بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي يتعرفون من خلالها على ديننا الحنيف وعلى تاريخ المملكة العربية السعودية.

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