"المسند": اليوم تبدأ "المطرية الثانية" وفي هذه المناطق تتشكل السحب

المديرية العامة للدفاع المدني كانت قد دعت الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ اليوم الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

وأوضح المسند، أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي #الشرقية و #الحدود_الشمالية وأجزاءٍ متفرقة من #الجوف #تبوك #مكة #الباحة وشرقي #سدير، وربما نواحٍ متفرقة من #المدينة.

وقال: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية في كل من مناطق #مكة #المدينة #الرياض #القصيم #الشرقية #الباحة، وقد تثير بعض #الغبار.. هذا والله أعلم".

وكانت قد دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاءٍ من مناطق المملكة تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه بداية من أمس الجمعة حتى غد الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر السبت والأحد منطقتَا (المدينة المنوّرة وتبوك) بأمطارٍ متوسطة في مجملها، ولا يُستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة (جدة، ورابغ)، كما يتوقع أيضا من اليوم السبت إلى الإثنين هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف)، بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاءٍ من منطقتَي (الرياض والقصيم).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.