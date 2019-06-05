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تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تؤمِّن قواطع الكهرباء المكشوفة بمقر احتفال الشرائع بالعيد

في أقل من 24 ساعة من توثيق قواطع مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "سبق" حول القواطع الكهربائية المكشوفة المثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، مساء اليوم.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتأمين تلك القواطع الكهربائية المكشوفة قبل موعد انطلاق فعاليات احتفال الأهالي مساء اليوم.

ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" في أقل من 24 ساعة تحت عنوان "قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بشرائع مكة"؛ إذ تم توثيق قواطع كهربائية مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، وتنتظر ضحاياها، قبل أن تتفاعل أمانة العاصمة المقدسة، وتُصلح ذلك قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفال.

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تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تؤمِّن قواطع الكهرباء المكشوفة بمقر احتفال الشرائع بالعيد
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "سبق" حول القواطع الكهربائية المكشوفة المثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، مساء اليوم.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتأمين تلك القواطع الكهربائية المكشوفة قبل موعد انطلاق فعاليات احتفال الأهالي مساء اليوم.

ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" في أقل من 24 ساعة تحت عنوان "قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بشرائع مكة"؛ إذ تم توثيق قواطع كهربائية مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، وتنتظر ضحاياها، قبل أن تتفاعل أمانة العاصمة المقدسة، وتُصلح ذلك قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفال.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
08:49 PM

تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تؤمِّن قواطع الكهرباء المكشوفة بمقر احتفال الشرائع بالعيد

في أقل من 24 ساعة من توثيق قواطع مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
3,326

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "سبق" حول القواطع الكهربائية المكشوفة المثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، مساء اليوم.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتأمين تلك القواطع الكهربائية المكشوفة قبل موعد انطلاق فعاليات احتفال الأهالي مساء اليوم.

ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" في أقل من 24 ساعة تحت عنوان "قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بشرائع مكة"؛ إذ تم توثيق قواطع كهربائية مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، وتنتظر ضحاياها، قبل أن تتفاعل أمانة العاصمة المقدسة، وتُصلح ذلك قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفال.

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