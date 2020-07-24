النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تكشف سوء التصريف في بعض شوارع الطائف

شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمعات للمياه في مشهد يتكرر دون علاج

كشفت العديد من المقاطع والصور عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الجمعة على محافظة الطائف سوء تصريف السيول في بعض شوارع المحافظة؛ إذ شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمُّعًا للمياه في مشهد تكرر سابقًا دون علاج لإنهاء هذه المعضلة.

وتفصيلاً، أظهرت الأمطار بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الطائف سوء التصريف وجريان المياه، ودهمت السيول المنطقة المحيطة بأحد الأسواق المعروفة، وحدث السيناريو نفسه سابقًا؛ إذ أصبح الشارع مليئًا بمياه الأمطار والسيول، وما على الشخص إلا أن يبحث في محرك البحث عن معاناة مماثلة ليجده مليئًا بهذه الأحداث، وبالمكان نفسه، فقط تغيّر المشهد ولم تنتهِ المعاناة.

وشهد شارع شهار العام، والكثير من الطرقات، تجمعًا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية بها بسبب تعطُّل الكثير من المركبات بهذه التجمعات.

كما شهد "حي المتنزه" بالطائف معاناة جديدة مع مواسم الأمطار؛ إذ تتجدد آلامهم ومعاناتهم حيال سوء التصريف الذي يتضرر منه الحي؛ فتغمر مياه الأمطار الكثير من المركبات، وتحتجز السكان، وتمنعهم من الخروج من منازلهم بسبب ارتفاع نسبة المياه وتراكمها. كذلك تغطي المياه أجزاء من المساكن.

أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تكشف سوء التصريف في بعض شوارع الطائف
سبق

كشفت العديد من المقاطع والصور عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الجمعة على محافظة الطائف سوء تصريف السيول في بعض شوارع المحافظة؛ إذ شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمُّعًا للمياه في مشهد تكرر سابقًا دون علاج لإنهاء هذه المعضلة.

وتفصيلاً، أظهرت الأمطار بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الطائف سوء التصريف وجريان المياه، ودهمت السيول المنطقة المحيطة بأحد الأسواق المعروفة، وحدث السيناريو نفسه سابقًا؛ إذ أصبح الشارع مليئًا بمياه الأمطار والسيول، وما على الشخص إلا أن يبحث في محرك البحث عن معاناة مماثلة ليجده مليئًا بهذه الأحداث، وبالمكان نفسه، فقط تغيّر المشهد ولم تنتهِ المعاناة.

وشهد شارع شهار العام، والكثير من الطرقات، تجمعًا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية بها بسبب تعطُّل الكثير من المركبات بهذه التجمعات.

كما شهد "حي المتنزه" بالطائف معاناة جديدة مع مواسم الأمطار؛ إذ تتجدد آلامهم ومعاناتهم حيال سوء التصريف الذي يتضرر منه الحي؛ فتغمر مياه الأمطار الكثير من المركبات، وتحتجز السكان، وتمنعهم من الخروج من منازلهم بسبب ارتفاع نسبة المياه وتراكمها. كذلك تغطي المياه أجزاء من المساكن.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
10:02 PM

شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تكشف سوء التصريف في بعض شوارع الطائف

شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمعات للمياه في مشهد يتكرر دون علاج

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
8
9,240

كشفت العديد من المقاطع والصور عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الجمعة على محافظة الطائف سوء تصريف السيول في بعض شوارع المحافظة؛ إذ شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمُّعًا للمياه في مشهد تكرر سابقًا دون علاج لإنهاء هذه المعضلة.

وتفصيلاً، أظهرت الأمطار بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الطائف سوء التصريف وجريان المياه، ودهمت السيول المنطقة المحيطة بأحد الأسواق المعروفة، وحدث السيناريو نفسه سابقًا؛ إذ أصبح الشارع مليئًا بمياه الأمطار والسيول، وما على الشخص إلا أن يبحث في محرك البحث عن معاناة مماثلة ليجده مليئًا بهذه الأحداث، وبالمكان نفسه، فقط تغيّر المشهد ولم تنتهِ المعاناة.

وشهد شارع شهار العام، والكثير من الطرقات، تجمعًا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية بها بسبب تعطُّل الكثير من المركبات بهذه التجمعات.

كما شهد "حي المتنزه" بالطائف معاناة جديدة مع مواسم الأمطار؛ إذ تتجدد آلامهم ومعاناتهم حيال سوء التصريف الذي يتضرر منه الحي؛ فتغمر مياه الأمطار الكثير من المركبات، وتحتجز السكان، وتمنعهم من الخروج من منازلهم بسبب ارتفاع نسبة المياه وتراكمها. كذلك تغطي المياه أجزاء من المساكن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,248
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,558
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,149

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة