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"الفوزان": "المناصحة العلنية" لمسؤولي الدولة عبر منصات التواصل منهج خاطئ

‏قال رداً على سؤال العمر: النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح

أكّد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ عدم جواز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة، موضحاً أن النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح.

وكتب الدكتور عمر العمر؛ عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تغريدة على حسابه بـ "تويتر" يقول "سألت شيخنا الوالد العلّامة ‫#صالح_الفوزان؛ في مكتبه هذا اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٦ / ١٤٤١، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة؟

‏ فأجاب بأنه "لا يجوز وهو منهج خاطئ، وإنما النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح".

صالح بن فوزان الفوزان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفوزان": "المناصحة العلنية" لمسؤولي الدولة عبر منصات التواصل منهج خاطئ
سبق

أكّد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ عدم جواز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة، موضحاً أن النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح.

وكتب الدكتور عمر العمر؛ عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تغريدة على حسابه بـ "تويتر" يقول "سألت شيخنا الوالد العلّامة ‫#صالح_الفوزان؛ في مكتبه هذا اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٦ / ١٤٤١، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة؟

‏ فأجاب بأنه "لا يجوز وهو منهج خاطئ، وإنما النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح".

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:49 AM

"الفوزان": "المناصحة العلنية" لمسؤولي الدولة عبر منصات التواصل منهج خاطئ

‏قال رداً على سؤال العمر: النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
2,901

أكّد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ عدم جواز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة، موضحاً أن النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح.

وكتب الدكتور عمر العمر؛ عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تغريدة على حسابه بـ "تويتر" يقول "سألت شيخنا الوالد العلّامة ‫#صالح_الفوزان؛ في مكتبه هذا اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٦ / ١٤٤١، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة؟

‏ فأجاب بأنه "لا يجوز وهو منهج خاطئ، وإنما النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح".

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