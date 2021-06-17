تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة.
" الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة
تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة.
تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
" الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة
تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة.