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" الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة

تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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" الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة
سبق

تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
02:48 PM

" الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,006

تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة.

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