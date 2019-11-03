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"القوات البحرية" تطرح ٢٣٢ وظيفة شاغرة على برنامج المساندة الفنية

بالرياض والجبيل والدمام وجدة وجازان وتشمل ١٩ تخصصاً للرجال

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية رغبتها في شغل عدد (232) وظيفة للسعوديين (رجال)، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من (الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان).

وتضمنت مجالات الوظائف المطروحة (الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات).

ودعت "البحرية" الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممّن تنطبق عليه الشروط، إلى الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع (https://www.mod.gov.sa)، خلال الفترة من الأحد (13 / 3 / 1441 هـ) حتى السبت (19 / 3 / 1441 هـ).

القوات البحرية الملكية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القوات البحرية" تطرح ٢٣٢ وظيفة شاغرة على برنامج المساندة الفنية
سبق

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية رغبتها في شغل عدد (232) وظيفة للسعوديين (رجال)، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من (الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان).

وتضمنت مجالات الوظائف المطروحة (الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات).

ودعت "البحرية" الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممّن تنطبق عليه الشروط، إلى الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع (https://www.mod.gov.sa)، خلال الفترة من الأحد (13 / 3 / 1441 هـ) حتى السبت (19 / 3 / 1441 هـ).

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:58 PM

"القوات البحرية" تطرح ٢٣٢ وظيفة شاغرة على برنامج المساندة الفنية

بالرياض والجبيل والدمام وجدة وجازان وتشمل ١٩ تخصصاً للرجال

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
8,767

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية رغبتها في شغل عدد (232) وظيفة للسعوديين (رجال)، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من (الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان).

وتضمنت مجالات الوظائف المطروحة (الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات).

ودعت "البحرية" الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممّن تنطبق عليه الشروط، إلى الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع (https://www.mod.gov.sa)، خلال الفترة من الأحد (13 / 3 / 1441 هـ) حتى السبت (19 / 3 / 1441 هـ).

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