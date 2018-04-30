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نائب أمير نجران يؤكد على مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي المخدرات

أشاد بجهود رجال المكافحة للحد من انتشارها

أشاد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات، وما يقدمونه من تضحيات للحد من انتشار تلك الآفة التي تدمر أبناء الوطن، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي تلك الآفة وقطع ما يخطط له أعداء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد فهد حماد الحماد، الذي قدم إيجازاً عن أعمال إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ومحافظاتها.

وأشاد الأمير تركي بالنتائج التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مشدداً على ضرورة العمل على تكثيف البرامج التوعوية والتعريف بأخطار المخدرات وما تسببه من أضرار في المجتمع.

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نائب أمير نجران يؤكد على مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي المخدرات
سبق

أشاد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات، وما يقدمونه من تضحيات للحد من انتشار تلك الآفة التي تدمر أبناء الوطن، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي تلك الآفة وقطع ما يخطط له أعداء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد فهد حماد الحماد، الذي قدم إيجازاً عن أعمال إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ومحافظاتها.

وأشاد الأمير تركي بالنتائج التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مشدداً على ضرورة العمل على تكثيف البرامج التوعوية والتعريف بأخطار المخدرات وما تسببه من أضرار في المجتمع.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:21 PM

نائب أمير نجران يؤكد على مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي المخدرات

أشاد بجهود رجال المكافحة للحد من انتشارها

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هادي آل كليب - نجران
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أشاد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات، وما يقدمونه من تضحيات للحد من انتشار تلك الآفة التي تدمر أبناء الوطن، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي تلك الآفة وقطع ما يخطط له أعداء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد فهد حماد الحماد، الذي قدم إيجازاً عن أعمال إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ومحافظاتها.

وأشاد الأمير تركي بالنتائج التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مشدداً على ضرورة العمل على تكثيف البرامج التوعوية والتعريف بأخطار المخدرات وما تسببه من أضرار في المجتمع.

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