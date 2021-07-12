النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية "شرائع مكة" تغلق مركزًا للياقة بعد الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا

حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مركزًا متخصصًا للياقة بأحد المخططات بالشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة حالة اشتباه بأحد العاملين في مركز متخصص للياقة، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه، وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات.

وبحسب المصدر، فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد العاملين في المركز وجرى حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المركز لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية "شرائع مكة" تغلق مركزًا للياقة بعد الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا
سبق

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مركزًا متخصصًا للياقة بأحد المخططات بالشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة حالة اشتباه بأحد العاملين في مركز متخصص للياقة، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه، وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات.

وبحسب المصدر، فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد العاملين في المركز وجرى حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المركز لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:58 AM

بلدية "شرائع مكة" تغلق مركزًا للياقة بعد الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا

حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,053

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مركزًا متخصصًا للياقة بأحد المخططات بالشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة حالة اشتباه بأحد العاملين في مركز متخصص للياقة، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه، وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات.

وبحسب المصدر، فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد العاملين في المركز وجرى حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المركز لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

حسن آل عمير
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة