"المنيف": من حقي كمواطن أن أرفض تجنيس أبناء السعوديات

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالسلام المنيف أن من حقه كمواطن أن يرفض منح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، مشككاً في أي حاجة وطنية ملحة لتجنيس هؤلاء، وأي منفعة علمية واقتصادية، رافضًا أن ينعت بـ"العنصري" بسبب رفضه التجنيس، ومعتبرًا أن الحديث عن "استثمار العقول والانفتاح على الثقافات الأخرى"، شعارات مزيفة، لجلب أشخاص، لم يقدموا لأوطانهم شيئاً، وهربوا منها بحثاً عن الأمن والعمل والعلم والمال. ماذا نجني من التجنيس؟ وفي مقاله "لا للتجنيس" بصحيفة "الحياة"، يقول المنيف: "سينعتونك بالعنصري إذا أبديت رأيك بالرفض لملف تجنيس المواليد، أو بالأخص تجنيس أبناء المواطنات السعوديات، وهو الموضوع الرئيس لمقالتي، إذ يبقى السؤال الحقيقي هو: ماذا سنجني بعد تجنيسهم؟ وما هي الحاجة الوطنية المُلحة لتجنيس هؤلاء؟ وما هي المنفعة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية من تجنيسهم؟ وهل سيتم تجنيس المبدعين والأطباء والأكاديميين منهم؟ أم سيتم تجنيس الجميع حتى أصحاب السوابق والذين لا يحملون حتى الشهادة الجامعية أو الثانوية؟". مناقشته في الشورى ويضيف المنيف: "للأسف، هناك العديد من الأسئلة لم نجد لها جواباً من مجلس الشورى، حينما قرر مناقشة هذا الملف، الذي أرى أن مناقشته يجب أن تكون من زاوية وطنية تخدم مصالح الوطن". حفاظاً على مجتمعي وهويته ويؤكد المنيف أنه "من حقي كمواطن سعودي، أن أرفض مناقشة أو حتى تطبيق مثل هذا الملف، حفاظاً على مجتمعي وثقافته وهويته، وعاداته وتقاليده وتركيبته السكانية الطبيعية، كما أنه ليس من حق المؤيد أيضاً لمثل هذا القرار، أن ينعتني بالعنصري، فكم من المجنسين لم يكونوا جديرين بحمل الهوية السعودية، نتيجة أعمالهم وأفكارهم، ويكفي الأمثلة التي مرّت علينا كدروس، يجب أن نتعلم منها ولا نكررها". لصالح الوطن فقط ويرى المنيف أنه "حتى لو تم التفكير في مثل هذا الملف لتطبيقه بشكل جدي في ما بعد، فيجب أن يكون في صالح الوطن والمجتمع، ويجب أن يكون لمن يستحق، ولمن سيقدم شيئاً يخدم المملكة بشكل تاريخي بحت، لكن ليس تجنيساً، وإنما بمنح امتيازات تكريماً له على ما قدم لنا، فبعضهم لا يبحث عن التجنيس إلا لأجل أن يزاحم أبناء هذا الوطن في قطاعات التعليم والعمل بالخصوص، والتي نُعاني من مشكلاتها، وهي المشكلات الأجدر بمناقشتها هي وغيرها في مجلس الشورى، الذي كان عليه أن يحل مشكلات المواطنين أولاً، قبل الذهاب لملف لن يزيد الطين إلا بلة". شعارات مزيفة وينهي الكاتب قائلاً: "إن محاولة جذب العقول من قبل بعض الكتاب والإعلاميين المؤيدين لمثل هذه الملفات، بطرق درامية لا أعلم ما هي الفائدة منها، غير أنها مُلغمة! أو بطريقة «استثمار العقول والانفتاح على الثقافات الأخرى»، هي ليست سوى عبارات وشعارات مزيفة، لواقع يريد أن يجذب لك أشخاصاً، لم يقدموا لأوطانهم شيئاً، وهربوا منها بحثاً عن الأمن والعمل والعلم والمال، فماذا سيقدمون لك في وطنك؟".

"المنيف": من حقي كمواطن أن أرفض تجنيس أبناء السعوديات أيمن حسن سبق 2018-02-20 يؤكد الكاتب الصحفي عبدالسلام المنيف أن من حقه كمواطن أن يرفض منح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، مشككاً في أي حاجة وطنية ملحة لتجنيس هؤلاء، وأي منفعة علمية واقتصادية، رافضًا أن ينعت بـ"العنصري" بسبب رفضه التجنيس، ومعتبرًا أن الحديث عن "استثمار العقول والانفتاح على الثقافات الأخرى"، شعارات مزيفة، لجلب أشخاص، لم يقدموا لأوطانهم شيئاً، وهربوا منها بحثاً عن الأمن والعمل والعلم والمال.





ماذا نجني من التجنيس؟



وفي مقاله "لا للتجنيس" بصحيفة "الحياة"، يقول المنيف: "سينعتونك بالعنصري إذا أبديت رأيك بالرفض لملف تجنيس المواليد، أو بالأخص تجنيس أبناء المواطنات السعوديات، وهو الموضوع الرئيس لمقالتي، إذ يبقى السؤال الحقيقي هو: ماذا سنجني بعد تجنيسهم؟ وما هي الحاجة الوطنية المُلحة لتجنيس هؤلاء؟ وما هي المنفعة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية من تجنيسهم؟ وهل سيتم تجنيس المبدعين والأطباء والأكاديميين منهم؟ أم سيتم تجنيس الجميع حتى أصحاب السوابق والذين لا يحملون حتى الشهادة الجامعية أو الثانوية؟".





مناقشته في الشورى



ويضيف المنيف: "للأسف، هناك العديد من الأسئلة لم نجد لها جواباً من مجلس الشورى، حينما قرر مناقشة هذا الملف، الذي أرى أن مناقشته يجب أن تكون من زاوية وطنية تخدم مصالح الوطن".





حفاظاً على مجتمعي وهويته





ويؤكد المنيف أنه "من حقي كمواطن سعودي، أن أرفض مناقشة أو حتى تطبيق مثل هذا الملف، حفاظاً على مجتمعي وثقافته وهويته، وعاداته وتقاليده وتركيبته السكانية الطبيعية، كما أنه ليس من حق المؤيد أيضاً لمثل هذا القرار، أن ينعتني بالعنصري، فكم من المجنسين لم يكونوا جديرين بحمل الهوية السعودية، نتيجة أعمالهم وأفكارهم، ويكفي الأمثلة التي مرّت علينا كدروس، يجب أن نتعلم منها ولا نكررها".





لصالح الوطن فقط





ويرى المنيف أنه "حتى لو تم التفكير في مثل هذا الملف لتطبيقه بشكل جدي في ما بعد، فيجب أن يكون في صالح الوطن والمجتمع، ويجب أن يكون لمن يستحق، ولمن سيقدم شيئاً يخدم المملكة بشكل تاريخي بحت، لكن ليس تجنيساً، وإنما بمنح امتيازات تكريماً له على ما قدم لنا، فبعضهم لا يبحث عن التجنيس إلا لأجل أن يزاحم أبناء هذا الوطن في قطاعات التعليم والعمل بالخصوص، والتي نُعاني من مشكلاتها، وهي المشكلات الأجدر بمناقشتها هي وغيرها في مجلس الشورى، الذي كان عليه أن يحل مشكلات المواطنين أولاً، قبل الذهاب لملف لن يزيد الطين إلا بلة".





شعارات مزيفة



وينهي الكاتب قائلاً: "إن محاولة جذب العقول من قبل بعض الكتاب والإعلاميين المؤيدين لمثل هذه الملفات، بطرق درامية لا أعلم ما هي الفائدة منها، غير أنها مُلغمة! أو بطريقة «استثمار العقول والانفتاح على الثقافات الأخرى»، هي ليست سوى عبارات وشعارات مزيفة، لواقع يريد أن يجذب لك أشخاصاً، لم يقدموا لأوطانهم شيئاً، وهربوا منها بحثاً عن الأمن والعمل والعلم والمال، فماذا سيقدمون لك في وطنك؟".

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439 02:19 PM

"المنيف": من حقي كمواطن أن أرفض تجنيس أبناء السعوديات قال: أرفض نعتي بـ"العنصري".. وليس لتجنيسهم أي حاجة وطنية





A A A





397 مشاركة

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالسلام المنيف أن من حقه كمواطن أن يرفض منح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، مشككاً في أي حاجة وطنية ملحة لتجنيس هؤلاء، وأي منفعة علمية واقتصادية، رافضًا أن ينعت بـ"العنصري" بسبب رفضه التجنيس، ومعتبرًا أن الحديث عن "استثمار العقول والانفتاح على الثقافات الأخرى"، شعارات مزيفة، لجلب أشخاص، لم يقدموا لأوطانهم شيئاً، وهربوا منها بحثاً عن الأمن والعمل والعلم والمال.





ماذا نجني من التجنيس؟



وفي مقاله "لا للتجنيس" بصحيفة "الحياة"، يقول المنيف: "سينعتونك بالعنصري إذا أبديت رأيك بالرفض لملف تجنيس المواليد، أو بالأخص تجنيس أبناء المواطنات السعوديات، وهو الموضوع الرئيس لمقالتي، إذ يبقى السؤال الحقيقي هو: ماذا سنجني بعد تجنيسهم؟ وما هي الحاجة الوطنية المُلحة لتجنيس هؤلاء؟ وما هي المنفعة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية من تجنيسهم؟ وهل سيتم تجنيس المبدعين والأطباء والأكاديميين منهم؟ أم سيتم تجنيس الجميع حتى أصحاب السوابق والذين لا يحملون حتى الشهادة الجامعية أو الثانوية؟".





مناقشته في الشورى



ويضيف المنيف: "للأسف، هناك العديد من الأسئلة لم نجد لها جواباً من مجلس الشورى، حينما قرر مناقشة هذا الملف، الذي أرى أن مناقشته يجب أن تكون من زاوية وطنية تخدم مصالح الوطن".





حفاظاً على مجتمعي وهويته





ويؤكد المنيف أنه "من حقي كمواطن سعودي، أن أرفض مناقشة أو حتى تطبيق مثل هذا الملف، حفاظاً على مجتمعي وثقافته وهويته، وعاداته وتقاليده وتركيبته السكانية الطبيعية، كما أنه ليس من حق المؤيد أيضاً لمثل هذا القرار، أن ينعتني بالعنصري، فكم من المجنسين لم يكونوا جديرين بحمل الهوية السعودية، نتيجة أعمالهم وأفكارهم، ويكفي الأمثلة التي مرّت علينا كدروس، يجب أن نتعلم منها ولا نكررها".





لصالح الوطن فقط





ويرى المنيف أنه "حتى لو تم التفكير في مثل هذا الملف لتطبيقه بشكل جدي في ما بعد، فيجب أن يكون في صالح الوطن والمجتمع، ويجب أن يكون لمن يستحق، ولمن سيقدم شيئاً يخدم المملكة بشكل تاريخي بحت، لكن ليس تجنيساً، وإنما بمنح امتيازات تكريماً له على ما قدم لنا، فبعضهم لا يبحث عن التجنيس إلا لأجل أن يزاحم أبناء هذا الوطن في قطاعات التعليم والعمل بالخصوص، والتي نُعاني من مشكلاتها، وهي المشكلات الأجدر بمناقشتها هي وغيرها في مجلس الشورى، الذي كان عليه أن يحل مشكلات المواطنين أولاً، قبل الذهاب لملف لن يزيد الطين إلا بلة".





شعارات مزيفة



وينهي الكاتب قائلاً: "إن محاولة جذب العقول من قبل بعض الكتاب والإعلاميين المؤيدين لمثل هذه الملفات، بطرق درامية لا أعلم ما هي الفائدة منها، غير أنها مُلغمة! أو بطريقة «استثمار العقول والانفتاح على الثقافات الأخرى»، هي ليست سوى عبارات وشعارات مزيفة، لواقع يريد أن يجذب لك أشخاصاً، لم يقدموا لأوطانهم شيئاً، وهربوا منها بحثاً عن الأمن والعمل والعلم والمال، فماذا سيقدمون لك في وطنك؟".