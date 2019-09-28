أمير نجران يكرّم محرر سبق الزميل"آل كليب"

لتميزه في نقل الجهود المقدمة للحجاج بمنفذ الوديعة

كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، صحيفة سبق ممثلة في محررها الزميل هادي بن حمد آل كليب، وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قدم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي.