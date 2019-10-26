"النواب الأمريكي" يستأنف تحقيقاً بشأن مساءلة "ترامب"

غداة رفض قاضية دعوى بعدم قانونيتها

يستأنف مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية تحقيقاً بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بالاستماع لشهادة مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليوم (السبت)، بعد يوم من رفض قاضية اعتراضًا رئيسياً من الجمهوريين مما عزز التحقيق.

ومن المنتظر، بحسب ما أوردت "رويترز"، أن يعقد فيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا اجتماعات مغلقة مع لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة في مجلس النواب بمقر الكونجرس.

وكانت القاضية بيرل هويل قد رفضت أمس دعوى بعدم قانونية عملية المساءلة وأصدرت أمرًا لإدارة "ترامب" بتزويد اللجنة القضائية بمجلس النواب بمعلومات سرية في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.





ويبرز تحقيق المساءلة ما يصفه مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بأنه حملة من جانب "ترامب" على شخصيات عملت في السلك الدبلوماسي، واجتمع عدد منهم بالفعل مع محققي الكونجرس.