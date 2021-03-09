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قائد القوات الجوية يبحث مع نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.

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قائد القوات الجوية يبحث مع نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
سبق

استقبل الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:49 PM

قائد القوات الجوية يبحث مع نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,004

استقبل الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.

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