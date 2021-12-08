غدًا الخميس.. أخضر الناشئين يواجه العراق ضمن بطولة غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن دور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.



ويستضيف "الأخضر" منتخب العراق في تمام الـ6:45 مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.



على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بإجرائهم لتمارين التمرير، أعقبها تطبيق مران تكتيكي، لتختتم الحصة بمران ترفيهي على ملعب مصغّر.



الجدير بالذكر أن الجولة الأولى من دور المجموعات شهدت فوز "الأخضر" على ضيفه منتخب لبنان بنتيجة 2-1.