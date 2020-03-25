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موسكو: حظر التجمعات وإغلاق أغلب المتاجر لاحتواء كورونا

تعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا

أوضح رئيس بلدية موسكو أن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات اليوم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، تشمل حظرًا مؤقتًا على تنظيم أي تجمّعات عامة، وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وأبان رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني، أن متاجر الأغذية والبنوك ستظلّ مفتوحة.


وسجّلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس؛ 410 حالات منها في موسكو.

فيروس كورونا الجديد

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موسكو: حظر التجمعات وإغلاق أغلب المتاجر لاحتواء كورونا
سبق

أوضح رئيس بلدية موسكو أن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات اليوم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، تشمل حظرًا مؤقتًا على تنظيم أي تجمّعات عامة، وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وأبان رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني، أن متاجر الأغذية والبنوك ستظلّ مفتوحة.


وسجّلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس؛ 410 حالات منها في موسكو.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:39 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:07 PM

موسكو: حظر التجمعات وإغلاق أغلب المتاجر لاحتواء كورونا

تعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,265

أوضح رئيس بلدية موسكو أن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات اليوم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، تشمل حظرًا مؤقتًا على تنظيم أي تجمّعات عامة، وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وأبان رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني، أن متاجر الأغذية والبنوك ستظلّ مفتوحة.


وسجّلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس؛ 410 حالات منها في موسكو.

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