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24 متسابقًا عالميًّا يخوضون غمار منافسات "فورمولا إي" في الدرعية

يشهد سباق الدرعية المرتقب "فورمولا إي" الذي تستضيفه الدرعية التاريخية خلال يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري، يوجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل "بورشة" و"مرسيدس بنز"، التي انضمت أخيرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير.
وضمّت قائمة المتسابقين الذين سيمثلون شركات أوروبية وآسيوية وغيرها كلاً من: فريق "أودي سبورت آبت شيفلر" ـ دانييل أبت (ألمانيا)، ولوكاس دي غراسي (البرازيل)، وفريق "بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" والسائق ـ ألكساندر سيمز (بريطانيا)، وماكس جونثر (ألمانيا)، وفريق "دي إس تيكيتا" بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا)، وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال)، وفريق "إنفجن فيرجن ريسنج" بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا)، وفريق "جيوكس دراجون ريسنج"، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا)، ونِكو مولر (سويسرا)، وفريق "ماهيندرا ريسنج" بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا)، وباسكال فيرلين (ألمانيا – موريشيوس)، وأخيرًا فريق "مرسيدس ـ بنز إي كيو" بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا)، ونِك دي فريز (هولندا).

الرياض الدرعية فورمولا إي سباقات السيارات

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24 متسابقًا عالميًّا يخوضون غمار منافسات "فورمولا إي" في الدرعية
سبق

يشهد سباق الدرعية المرتقب "فورمولا إي" الذي تستضيفه الدرعية التاريخية خلال يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري، يوجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل "بورشة" و"مرسيدس بنز"، التي انضمت أخيرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير.
وضمّت قائمة المتسابقين الذين سيمثلون شركات أوروبية وآسيوية وغيرها كلاً من: فريق "أودي سبورت آبت شيفلر" ـ دانييل أبت (ألمانيا)، ولوكاس دي غراسي (البرازيل)، وفريق "بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" والسائق ـ ألكساندر سيمز (بريطانيا)، وماكس جونثر (ألمانيا)، وفريق "دي إس تيكيتا" بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا)، وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال)، وفريق "إنفجن فيرجن ريسنج" بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا)، وفريق "جيوكس دراجون ريسنج"، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا)، ونِكو مولر (سويسرا)، وفريق "ماهيندرا ريسنج" بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا)، وباسكال فيرلين (ألمانيا – موريشيوس)، وأخيرًا فريق "مرسيدس ـ بنز إي كيو" بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا)، ونِك دي فريز (هولندا).

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:36 AM

24 متسابقًا عالميًّا يخوضون غمار منافسات "فورمولا إي" في الدرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشهد سباق الدرعية المرتقب "فورمولا إي" الذي تستضيفه الدرعية التاريخية خلال يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري، يوجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل "بورشة" و"مرسيدس بنز"، التي انضمت أخيرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير.
وضمّت قائمة المتسابقين الذين سيمثلون شركات أوروبية وآسيوية وغيرها كلاً من: فريق "أودي سبورت آبت شيفلر" ـ دانييل أبت (ألمانيا)، ولوكاس دي غراسي (البرازيل)، وفريق "بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" والسائق ـ ألكساندر سيمز (بريطانيا)، وماكس جونثر (ألمانيا)، وفريق "دي إس تيكيتا" بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا)، وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال)، وفريق "إنفجن فيرجن ريسنج" بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا)، وفريق "جيوكس دراجون ريسنج"، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا)، ونِكو مولر (سويسرا)، وفريق "ماهيندرا ريسنج" بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا)، وباسكال فيرلين (ألمانيا – موريشيوس)، وأخيرًا فريق "مرسيدس ـ بنز إي كيو" بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا)، ونِك دي فريز (هولندا).

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