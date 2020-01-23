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أنباء: "الاتحاد" يوقِّع مع "عبدالمجيد السواط" لاعب "التعاون"

كشفت تقارير إعلامية، تم تداولها، عن توقيع إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب عبدالمجيد السواط، صانع ألعاب فريق التعاون.

وكان اللاعب قد دخل الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ، ورفض التجديد لناديه التعاون.

وظل التنافس قائمًا بين أندية النصر والأهلي والاتحاد لضم اللاعب قبل أن ينجح الأخير في التوقيع معه في صفقة انتقال حُر.

وتُجري إدارة الاتحاد مفاوضات مع نظيرتها في التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب؛ ليتمكن من المشاركة مع الفريق.

الاتحاد التعاون عبدالمجيد السواط

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أنباء: "الاتحاد" يوقِّع مع "عبدالمجيد السواط" لاعب "التعاون"
سبق

كشفت تقارير إعلامية، تم تداولها، عن توقيع إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب عبدالمجيد السواط، صانع ألعاب فريق التعاون.

وكان اللاعب قد دخل الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ، ورفض التجديد لناديه التعاون.

وظل التنافس قائمًا بين أندية النصر والأهلي والاتحاد لضم اللاعب قبل أن ينجح الأخير في التوقيع معه في صفقة انتقال حُر.

وتُجري إدارة الاتحاد مفاوضات مع نظيرتها في التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب؛ ليتمكن من المشاركة مع الفريق.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:50 AM

أنباء: "الاتحاد" يوقِّع مع "عبدالمجيد السواط" لاعب "التعاون"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير إعلامية، تم تداولها، عن توقيع إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب عبدالمجيد السواط، صانع ألعاب فريق التعاون.

وكان اللاعب قد دخل الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ، ورفض التجديد لناديه التعاون.

وظل التنافس قائمًا بين أندية النصر والأهلي والاتحاد لضم اللاعب قبل أن ينجح الأخير في التوقيع معه في صفقة انتقال حُر.

وتُجري إدارة الاتحاد مفاوضات مع نظيرتها في التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب؛ ليتمكن من المشاركة مع الفريق.

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