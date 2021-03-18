النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ حبونا وأمين نجران يناقشان المشاريع التنموية

وخدمات الأمانة للمواطنين والمقيمين

استقبل محافظ حبونا عبد الله بن مبارك بن زمان، بمكتبه، اليوم، في المحافظة، أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

وناقش الجانبان عددًا من المواضيع التي تخص المشاريع التنموية بالمحافظة، ومنها كيفية العمل على الاستفادة من وادي حبونا سياحيًّا وتنمويًّا، وكذلك إزالة العوائق وما يمكن تقديمه من خدمات مناطة بالأمانة للمواطنين والمقيمين وفق تطلعات أمير المنطقة ونائبه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ حبونا وأمين نجران يناقشان المشاريع التنموية
سبق

استقبل محافظ حبونا عبد الله بن مبارك بن زمان، بمكتبه، اليوم، في المحافظة، أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

وناقش الجانبان عددًا من المواضيع التي تخص المشاريع التنموية بالمحافظة، ومنها كيفية العمل على الاستفادة من وادي حبونا سياحيًّا وتنمويًّا، وكذلك إزالة العوائق وما يمكن تقديمه من خدمات مناطة بالأمانة للمواطنين والمقيمين وفق تطلعات أمير المنطقة ونائبه.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
08:00 PM

محافظ حبونا وأمين نجران يناقشان المشاريع التنموية

وخدمات الأمانة للمواطنين والمقيمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
53

استقبل محافظ حبونا عبد الله بن مبارك بن زمان، بمكتبه، اليوم، في المحافظة، أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

وناقش الجانبان عددًا من المواضيع التي تخص المشاريع التنموية بالمحافظة، ومنها كيفية العمل على الاستفادة من وادي حبونا سياحيًّا وتنمويًّا، وكذلك إزالة العوائق وما يمكن تقديمه من خدمات مناطة بالأمانة للمواطنين والمقيمين وفق تطلعات أمير المنطقة ونائبه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,354
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,225
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة