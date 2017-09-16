6 مناطق و8 تنبيهات .. #الإنذار_المبكر: أتربة وأمطار

حالات مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية وتشمل محافظات عدة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من: القنفذة والليث وبحرة وجدة، وتستمر للسابعة مساءً، وفي المدينة المنوّرة تشمل: بدر وينبع، وتستمر للسادسة مساءً، بينما تشمل في الرياض: الأفلاج والحريق والخرج والرين والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى السابعة مساءً.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت الأرصاد بتعرُّض مكة المكرّمة لحالة من السحب الرعدية الممطرة، تشمل: الطائف وميسان، وتستمر حتى الثامنة مساءً، فيما تشهد الباحة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في الرؤية, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، فيما تشمل في عسير: أبها والنماص وجازان وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي جازان، نبّهت "الأرصاد" لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية وتستمر للثامنة مساءً.





من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.