النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها

جرى إيقافه من قبل شرطة العاصمة وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت تلك الجرائم في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات (40.000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت تلك الجرائم في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات (40.000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
06:56 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
03:23 AM

الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها

جرى إيقافه من قبل شرطة العاصمة وتمت إحالته إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
2,446

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت تلك الجرائم في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات (40.000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,764
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة