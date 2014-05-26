وقال المركز إن هذه الحالة سيمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل، على مرتفعات: عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

"الأرصاد" تتوقّع حالة ممطرة من الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-26 توقّع المركز الوطني للأرصاد تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل، على مرتفعات: عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. وقال المركز إن هذه الحالة سيمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 12:17 PM

"الأرصاد" تتوقّع حالة ممطرة من الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة





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توقّع المركز الوطني للأرصاد تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل، على مرتفعات: عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال المركز إن هذه الحالة سيمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.