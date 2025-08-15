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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 303 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويعد هذا الرقم ثاني أقل رقم يومي يجري تسجيله في فيكتوريا الشهر الجاري بعد تسجيل 278 حالة يوم الخميس الماضي.

وتناقصت أعداد حالات الإصابة اليومية في فيكتوريا تدريجياً، مع انخفاض متوسط الإصابات خلال أيام الأسبوع السبعة إلى 344 مقابل 521 قبل أسبوع.

تم فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجوّل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً كما أن ارتداء الكمامة إلزامي.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 303 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا
سبق

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويعد هذا الرقم ثاني أقل رقم يومي يجري تسجيله في فيكتوريا الشهر الجاري بعد تسجيل 278 حالة يوم الخميس الماضي.

وتناقصت أعداد حالات الإصابة اليومية في فيكتوريا تدريجياً، مع انخفاض متوسط الإصابات خلال أيام الأسبوع السبعة إلى 344 مقابل 521 قبل أسبوع.

تم فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجوّل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً كما أن ارتداء الكمامة إلزامي.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:31 AM

أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 303 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويعد هذا الرقم ثاني أقل رقم يومي يجري تسجيله في فيكتوريا الشهر الجاري بعد تسجيل 278 حالة يوم الخميس الماضي.

وتناقصت أعداد حالات الإصابة اليومية في فيكتوريا تدريجياً، مع انخفاض متوسط الإصابات خلال أيام الأسبوع السبعة إلى 344 مقابل 521 قبل أسبوع.

تم فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجوّل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً كما أن ارتداء الكمامة إلزامي.

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