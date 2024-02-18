وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.

نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

شرطة الدرب تقبض على شخص أقدَمَ على تحطيم شاشات أجهزة الصراف الآلي عبدالله البرقاوي سبق 2020-02-18 نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة. وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:27 PM

شرطة الدرب تقبض على شخص أقدَمَ على تحطيم شاشات أجهزة الصراف الآلي كان مقطع فيديو متداول وثّق الواقعة والعبث المُحدَث





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نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.