شرطة الدرب تقبض على شخص أقدَمَ على تحطيم شاشات أجهزة الصراف الآلي

نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.
نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.شرطة محافظة الدرب محافظة الدرب جازان
نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.
نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.