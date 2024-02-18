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شرطة الدرب تقبض على شخص أقدَمَ على تحطيم شاشات أجهزة الصراف الآلي

كان مقطع فيديو متداول وثّق الواقعة والعبث المُحدَث

نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.

شرطة محافظة الدرب محافظة الدرب جازان

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شرطة الدرب تقبض على شخص أقدَمَ على تحطيم شاشات أجهزة الصراف الآلي
سبق

نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
12:27 PM

شرطة الدرب تقبض على شخص أقدَمَ على تحطيم شاشات أجهزة الصراف الآلي

كان مقطع فيديو متداول وثّق الواقعة والعبث المُحدَث

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,518

نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.

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