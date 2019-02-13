"الوادعي" أستاذ مشارك بكلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود

صدر قرار المجلس العلمي في جامعة الملك سعود بترقية الدكتور مالك الوادعي، أستاذ العلوم الألمانية والترجمة في كلية اللغات والترجمة إلى درجة "أستاذ مشارك".

و"الوادعي" من الكوادر الوطنية المتميزة، وتَخصص في اللسانيات ودراسات الترجمة، وعمل رئيسًا لقسم اللغات الحديثة والترجمة في الكلية، وله مشاركات محلية ودولية، وترجم رؤية المملكة 2030 للغة الألمانية، كما نقل مؤلفات علمية، وفكرية، وشعرية من العربية للألمانية.