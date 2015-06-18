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بعد سنوات التعثر والدهس.. "أمانة مكة" تبدأ تنفيذ جسر مشاة 64 بالشرائع

متابعة حثيثة لـ"سبق" وتعقيبات للأمانة ووعد ظهرت بوادره بلوحة المشروع

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي في تنفيذ مشروع جسر مشاة 64 بحي الشرائع بمكة المكرمة، بعد أربع سنوات من التعثر، لتنهي بذلك حالات الدهس التي يشهدها الشارع الحيوي نظرًا لاكتظاظ المحلات التجارية والمولات على جنباته.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع إنشاء جسر معلق على طريق عمر فاضي بالشرائع بحسب لوحة المشروع التي تم تركيبها في الموقع خلال اليومين الماضيين في التاسع من شهر شعبان من العام المقبل، وبقيمة تجاوزت الخمسة ملايين ريال.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا في الثاني والعشرين من جمادى الأولى الماضي من العام الجاري تحت عنوان: "جسر مشاة 64 بشرائع مكة.. 4 سنوات تعثر والدهس مستمر"، تساءل من خلاله عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الجسر، على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سَبَق أن سلمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو 4 سنوات؛ عقبه تعقيب من أمانة العاصمة المقدسة على خبر "سبق" بأن تأخر وإيقاف تنفيذ المشروع يعود لأسباب فنية تتمثل بوجود كيابل وعدادات للكهرباء اعترضت موقع المشروع، إلى جانب معارضة أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر.

وأكدت الأمانة حينها؛ في تصريحات لـ"سبق" بأنه سيتم استئناف العمل بالمشروع، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين بتركيب اللوحة والبدء في تنفيذه على أرض الواقع لتهني بذلك معاناة السكان من حوادث الدهس في ذلك الشارع الذي يعتبر من أهم الشوارع في أحياء شرق مكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد سنوات التعثر والدهس.. "أمانة مكة" تبدأ تنفيذ جسر مشاة 64 بالشرائع
سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي في تنفيذ مشروع جسر مشاة 64 بحي الشرائع بمكة المكرمة، بعد أربع سنوات من التعثر، لتنهي بذلك حالات الدهس التي يشهدها الشارع الحيوي نظرًا لاكتظاظ المحلات التجارية والمولات على جنباته.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع إنشاء جسر معلق على طريق عمر فاضي بالشرائع بحسب لوحة المشروع التي تم تركيبها في الموقع خلال اليومين الماضيين في التاسع من شهر شعبان من العام المقبل، وبقيمة تجاوزت الخمسة ملايين ريال.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا في الثاني والعشرين من جمادى الأولى الماضي من العام الجاري تحت عنوان: "جسر مشاة 64 بشرائع مكة.. 4 سنوات تعثر والدهس مستمر"، تساءل من خلاله عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الجسر، على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سَبَق أن سلمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو 4 سنوات؛ عقبه تعقيب من أمانة العاصمة المقدسة على خبر "سبق" بأن تأخر وإيقاف تنفيذ المشروع يعود لأسباب فنية تتمثل بوجود كيابل وعدادات للكهرباء اعترضت موقع المشروع، إلى جانب معارضة أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر.

وأكدت الأمانة حينها؛ في تصريحات لـ"سبق" بأنه سيتم استئناف العمل بالمشروع، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين بتركيب اللوحة والبدء في تنفيذه على أرض الواقع لتهني بذلك معاناة السكان من حوادث الدهس في ذلك الشارع الذي يعتبر من أهم الشوارع في أحياء شرق مكة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
02:10 PM

بعد سنوات التعثر والدهس.. "أمانة مكة" تبدأ تنفيذ جسر مشاة 64 بالشرائع

متابعة حثيثة لـ"سبق" وتعقيبات للأمانة ووعد ظهرت بوادره بلوحة المشروع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي في تنفيذ مشروع جسر مشاة 64 بحي الشرائع بمكة المكرمة، بعد أربع سنوات من التعثر، لتنهي بذلك حالات الدهس التي يشهدها الشارع الحيوي نظرًا لاكتظاظ المحلات التجارية والمولات على جنباته.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع إنشاء جسر معلق على طريق عمر فاضي بالشرائع بحسب لوحة المشروع التي تم تركيبها في الموقع خلال اليومين الماضيين في التاسع من شهر شعبان من العام المقبل، وبقيمة تجاوزت الخمسة ملايين ريال.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا في الثاني والعشرين من جمادى الأولى الماضي من العام الجاري تحت عنوان: "جسر مشاة 64 بشرائع مكة.. 4 سنوات تعثر والدهس مستمر"، تساءل من خلاله عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الجسر، على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سَبَق أن سلمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو 4 سنوات؛ عقبه تعقيب من أمانة العاصمة المقدسة على خبر "سبق" بأن تأخر وإيقاف تنفيذ المشروع يعود لأسباب فنية تتمثل بوجود كيابل وعدادات للكهرباء اعترضت موقع المشروع، إلى جانب معارضة أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر.

وأكدت الأمانة حينها؛ في تصريحات لـ"سبق" بأنه سيتم استئناف العمل بالمشروع، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين بتركيب اللوحة والبدء في تنفيذه على أرض الواقع لتهني بذلك معاناة السكان من حوادث الدهس في ذلك الشارع الذي يعتبر من أهم الشوارع في أحياء شرق مكة.

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