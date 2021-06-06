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الشرقية.. إغلاق 46 منشأة وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالاحترازات

2697 بلاغاً عبر مركز البلاغات (940) و10 آلاف جولة خلال أسبوع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10347 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والبروتوكولات الجديدة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 46 منشأة مخالفة، وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت 2697 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الجديدة، خاصة في محال الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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الشرقية.. إغلاق 46 منشأة وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالاحترازات
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10347 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والبروتوكولات الجديدة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 46 منشأة مخالفة، وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت 2697 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الجديدة، خاصة في محال الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
02:06 PM

الشرقية.. إغلاق 46 منشأة وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالاحترازات

2697 بلاغاً عبر مركز البلاغات (940) و10 آلاف جولة خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10347 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والبروتوكولات الجديدة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 46 منشأة مخالفة، وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت 2697 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الجديدة، خاصة في محال الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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