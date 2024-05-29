"سجن شرورة" يختتم برنامج "أريد ولكن" الرمضاني

اشتمل على محاضرات دعوية ومسابقات وجوائز تشجيعية

اختتمت إدارة شعبة سجن شرورة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد برنامج (أريد ولكن) الرمضاني الموجهة لنزلاء السجن واشتمل البرنامج على عددٍ من المحاضرات الدينية قدمها عددٌ من الدعاة كما تم إقامة عددٍ من الفعاليات والمسابقات الترفيهية ووزعت الجوائز التشجيعية.

وقال مدير شعبة سجن شرورة النقيب فراج الدوسري إن دور رعاية السجناء وإصلاحهم وتوعيتهم لتعديل سلوكهم وتقويم أخطائهم ليس مقصورًا على إدارة السجون فحسب بل على جميع مؤسسات المجتمع المدني التي لها دور بارز في هذا المجال.