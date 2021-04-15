قالت النيابة العامة إن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة. وحذرت النيابة العامة بأنه يُحظر الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس، ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (٢١) يومًا، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس؛ غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بتويتر: "إن قرار معالي النائب العام المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ذي الرقم (١)، وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ هجري، الفقرات ذات الرقم (١، ٢، ٩) من البند أولاً".

"النيابة العامة": الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ذياب الشمري سبق 2021-04-15 قالت النيابة العامة إن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة.



وحذرت النيابة العامة بأنه يُحظر الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس، ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (٢١) يومًا، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس؛ غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.



وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بتويتر: "إن قرار معالي النائب العام المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ذي الرقم (١)، وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ هجري، الفقرات ذات الرقم (١، ٢، ٩) من البند أولاً".

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442 10:39 PM

"النيابة العامة": الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف





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قالت النيابة العامة إن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة.



وحذرت النيابة العامة بأنه يُحظر الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس، ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (٢١) يومًا، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس؛ غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.



وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بتويتر: "إن قرار معالي النائب العام المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ذي الرقم (١)، وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ هجري، الفقرات ذات الرقم (١، ٢، ٩) من البند أولاً".