1519 حالة جديدة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى أكثر من 82 ألفاً
وسط أرقام قياسية في أعداد حالات التعافي
سجلت المملكة، اليوم، 1519 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 82548 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وبهذا العدد الذي تجاوز 82 ألفاً، لا تزال المملكة تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث تجاوز العدد بكثير عن نصف إجمالي حالات الإصابة بالفيروس.
1519 حالة جديدة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى أكثر من 82 ألفاً
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-06-13
سجلت المملكة، اليوم، 1519 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 82548 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وبهذا العدد الذي تجاوز 82 ألفاً، لا تزال المملكة تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث تجاوز العدد بكثير عن نصف إجمالي حالات الإصابة بالفيروس.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
04:22 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
05:21 PM
1519 حالة جديدة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى أكثر من 82 ألفاً
وسط أرقام قياسية في أعداد حالات التعافي
سجلت المملكة، اليوم، 1519 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 82548 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وبهذا العدد الذي تجاوز 82 ألفاً، لا تزال المملكة تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث تجاوز العدد بكثير عن نصف إجمالي حالات الإصابة بالفيروس.