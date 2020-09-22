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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة

‪ قام بتهيئة أماكن الاحتفالات ووضعت الأعلام والصور الوطنية بالشوارع

اكتست محافظة يدمة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجًا باليوم الوطني 90 في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المحافظة وكتب عليها عبارات الولاء والإخلاص وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، كما زينت مباني الإدارات الحكومية بالمحافظة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله".

وأنهت محافظة يدمة كل استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك بتهيئة كل الأماكن، ووضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والساحات، كما تزينت بكل أنواع الإضاءة على أعمدة الإنارة والأشجار.

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محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة
سبق

اكتست محافظة يدمة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجًا باليوم الوطني 90 في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المحافظة وكتب عليها عبارات الولاء والإخلاص وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، كما زينت مباني الإدارات الحكومية بالمحافظة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله".

وأنهت محافظة يدمة كل استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك بتهيئة كل الأماكن، ووضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والساحات، كما تزينت بكل أنواع الإضاءة على أعمدة الإنارة والأشجار.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:17 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:40 AM

محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة

‪ قام بتهيئة أماكن الاحتفالات ووضعت الأعلام والصور الوطنية بالشوارع

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
112

اكتست محافظة يدمة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجًا باليوم الوطني 90 في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المحافظة وكتب عليها عبارات الولاء والإخلاص وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، كما زينت مباني الإدارات الحكومية بالمحافظة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله".

وأنهت محافظة يدمة كل استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك بتهيئة كل الأماكن، ووضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والساحات، كما تزينت بكل أنواع الإضاءة على أعمدة الإنارة والأشجار.

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